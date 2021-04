(c) REUTERS (DUSTIN CHAMBERS)

Die Einzelhandelsgewerkschaft RWDSU ließ die Beschäftigten des Amazon-Logistikzentrums in der US-Kleinstadt Bessemer über eine gewerkschaftliche Vertretung abstimmen – es wäre die erste in den USA.

Die Beschäftigten des Logistikstandortes in Alabama haben offenbar gegen die erste Gewerkschaft bei US-Amazon gestimmt - noch ist aber nicht fertig ausgezählt. Für die aufstrebende Arbeiterbewegung würde das eine bittere Niederlage bedeuten, ebenso wie für US-Präsident Biden.

Immer wieder wird der weltgrößte Online-Händler wegen seiner Arbeitsbedingungen kritisiert. In Europa ist das Verhältnis angespannt, zuletzt streikten um die Ostertage etwa deutsche Amazon-Mitarbeiter für höhere Löhne. Organisiert wurden die Proteste von der Gewerkschaft Verdi.



In den USA gibt es bis dato keine einzige gewerkschaftliche Vertretung bei Amazon, obwohl der Internetkonzern mit 900.000 Beschäftigten nach Walmart der zweitgrößte Arbeitgeber in den USA ist. Das hätte sich nun ändern sollen, hofften amerikanische Arbeitnehmervertreter. Wohl aber vergebens.