Sarah Fischers Kraftakt für den Meilenstein

Nach langer Pause geht es für Sarah Fischer auf der EM-Bühne um das Olympia-Ticket. Der Start in Tokio wäre historisch, aber nur Etappenziel. Die Wertschätzung der neuen Bundestrainerin beflügelt das Vater-Tochter-Gespann.

Moskau/Wien. Das Gewichtheben in Österreich hat Sarah Fischer neu definiert – und das mit gerade einmal 20 Jahren. 27 Medaillen hat die stärkste Frau des Landes bereits gesammelt, und nun das nächste große Ziel vor Augen: Bei der EM in Moskau möchte die Niederösterreicherin den ersten Schritt zum historischen Olympia-Ticket machen (Samstag, 18 Uhr, live Eurosport). Die finale Qualifikation soll bei der U20-WM (durch die Corona-Verschiebung darf Fischer außer Konkurrenz um die Olympia-Punkte mitmachen) Ende Mai in Usbekistan gelingen.