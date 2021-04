Wenn Elon Musk auf die deutsche Bürokratie trifft

Der Tesla-Milliardär will den Mars besiedeln – und die Deutschen bei der Genehmigung von klimafreundlichen Industrieprojekten zu mehr Tempo drängen. Zumindest Letzteres könnte schwierig werden.

Berlin. „Deutschland rocks!“ Der schillernde US-Milliardär Elon Musk schmeichelte seinen Gastgebern, als er im Herbst 2020 die größte Baustelle in Ostdeutschland seit dem Fall der Mauer besuchte. Dort, in Grünheide, vor den Toren Berlins, will Tesla noch heuer eine riesige Elektroauto-Fabrik öffnen. Doch mittlerweile ist Musk von den rockenden Deutschen nicht mehr ganz so angetan.