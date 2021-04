EU-Kommissar verspricht Herdenimmunität bis Mitte Juli

(c) REUTERS (POOL)

Bis Mitte Juli werde die EU 470 Millionen Dosen erhalten und ihr Impfziel erreichen, sagt EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton im Gespräch mit der „Presse“ und anderen Zeitungen.

Zwei Monate nach seiner Beauftragung, Probleme in der industriellen Fertigung von Impfstoffen in der EU zu untersuchen und zu lösen, macht Binnenmarktkommissar Thierry Breton eine überraschend zuversichtliche Ankündigung: „Wir werden bis Mitte Juli genügend viele Dosen haben, damit 70 Prozent der Erwachsenen vollständig geimpft werden können“, sagte der frühere französische Wirtschafts- und Finanzminister am Donnerstag im Gespräch mit der „Presse“ und einigen anderen europäischen Zeitungen.