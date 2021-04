Wer auf Fortbildungsbudgets hofft, wird jetzt oft enttäuscht: Die sind so klein wie nie. Wer sich weiterentwickeln will, muss das selbst in die Hand nehmen.

Kein Geld, heißt es derzeit oft, wenn man in der Personalabteilung um einen Kurs anfragt. Monetäre Knappheit ist nur ein Grund. Der andere ist das nicht länger zu übersehende Delegieren von Fortbildung in die Verantwortung der Mitarbeiter. Lehren ist out, selbst erarbeiten in.