Ich bin nicht esoterisch, aber es ist schon interessant, dass es immer einen Lockdown gibt, wenn ich einen Friseurtermin habe.

Wer sich nicht mehr an die einzelnen Lockdowns erinnern kann, braucht nur mich zu fragen. Im November hat es angefangen. Da hatte ich einen Termin für Schnitt und Strähnchen. Aber dann kam der erste Herbst-Lockdown, und ich habe den Termin um zwei Wochen verschoben. Prompt wurde auch die Öffnung um zwei Wochen verschoben. Also habe ich noch einmal um zwei Wochen verschoben. Aber der Lockdown hat brav mit mir Schritt gehalten. Anfang Dezember hätte es einmal eine Öffnung gegeben, aber da hatte ich gerade Stress und meinen Termin lieber gleich auf Anfang Jänner gelegt. Wo dann ja schon geimpft wird. Aber aus der großen Jänneröffnung ist nichts geworden. So ist mein vierter Termin ins Wasser gefallen. Und dann habe ich die Nerven verloren und mir selbst die Haare geschnitten und Strähnchen gemacht.

Es hat gar nicht soooo schlecht ausgesehen. Wenn die Frisur nicht gut beleuchtet war und man die Farbe nicht direkt mit meinem Teint verglichen hat. Weil sonst hätte man auf die Idee kommen ­können, dass ich die Strähnchenfarbe verschluckt habe, statt sie auf die Haare ­zu verteilen. Immerhin hat man sofort erkannt, dass es sich bei mir um ein menschliches Wesen handelt, also nicht zum Beispiel um ein Reinigungsgerät. Aber aus dem Haus gehen wollte ich trotzdem nicht. Deshalb habe ich bei der nächsten Öffnung zuerst ein bisschen Mut sammeln müssen und meinen nächsten Termin auf nach Ostern gelegt. Genauer gesagt auf den 8. April. Und was ist dann passiert? Wieder ein Lockdown! Jetzt vereinbare ich keinen Friseurtermin mehr. Sonst kommen wir ja nie aus diesen Lockdowns heraus.