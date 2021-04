Tod's will die Gen Z verstehen, Chiara Ferragni hilft

(c) Getty Images (Carlos Alvarez)

Italiens einflussreichste Mode-Influencerin steigt in den Aufsichtsrat der Tod's Gruppe auf.

„Soziales Engagement, Solidarität mit anderen, Nachhaltigkeit in Bezug auf die Umwelt und der Dialog mit der jüngeren Generation werden immer wichtiger“, lautet die Problemstellung in der jüngsten Aussendung des italienischen Modekonzerns Tod's. Und wer vereint all diese Qualitäten? Natürlich die erfolgreichste Influencerin Italiens: Chiara Ferragni. Deshalb ernannte die Tod's Gruppe ebendiese nun zum Mitglied des Aufsichtsrates. Ihr Wissen über die Generation Z werde sehr wertvoll sein, heißt es.

Ferragni selbst fühlt sich der Aufgabe gewachsen: „Ich danke Diego Della Valle (Anm.: Präsident der Tod's Gruppe) für sein Vertrauen und seinen Respekt mir als Frau und als Managerin“, erklärte sie. Und weiter: "Der Tod's Gruppe beizutreten bedeutet, meiner Generation durch eine der herausragenden Leistungen Italiens in der Welt eine Stimme zu geben."

20 Millionen Fans zählt Chiara Ferragni auf Instagram. Die 33-Jährige gilt damit als einflussreichste Mode-Influencerin der Welt. Mit ihrem Unternehmen "The Blonde Salad" produziert Ferragni digitale Inhalte für Modekonzerne und vermarktet eine eigene "Chiara Ferragni Collection“, außerdem betreibt sie einen Modeshop in Mailand.