Der US-Börsenboom wird wohl weiter anhalten

Selbst der Internationale Währungsfonds glaubt, dass die Aktienkurse weiter steigen werden. Allerdings warnt er auch vor „Anpassungen“.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet auf kurze bis mittlere Sicht mit einem anhaltenden Boom an den US-Börsen. Trotz bereits sehr hoher Kurse sorgten ein starkes Wirtschaftswachstum und eine lockere Geldpolitik für weiteren Auftrieb, erläuterte der Fonds in seinem jüngst veröffentlichten Finanzstabilitätsbericht. Sorgen bereitet dem IWF allerdings, dass Investoren übermäßige Risken eingingen. Allein der breit gefasste S&P-Index hat seit vergangenem September um rund ein Fünftel zugelegt.

Relativ zu den Fundamentaldaten sei das Niveau an den Börsen überzogen, wenn die Unsicherheit hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung in Betracht gezogen werde, sagte IWF-Finanzexperte Tobias Adrian. Insbesondere die Bewertungen im Technologiesektor seien übertrieben. „Wir befinden uns in einer weiteren Tech-Revolution, in etwa wie 1999, und es könnte irgendwann zu einer Anpassung kommen“, warnte er. Kurzfristig und vielleicht auch mittelfristig blieben die Finanzierungsbedingungen aber konjunkturstützend, und der Boom an den Märkten halte an.

Gefahr für Schwellenländer

Nach Einschätzung des IWF wird die Erholung der Volkswirtschaften von den Folgen der Pandemie unterschiedlich verlaufen. Es bestehe die Gefahr, dass sich die Finanzierungsbedingungen in den Schwellenländern verschärften. Dies gelte vor allem dann, wenn es zu einer Abkehr von der lockeren Geldpolitik in den Industrieländern komme. Die gefährliche Verflechtung von Banken und Staaten habe insbesondere in den Schwellenländern zugenommen. Dort hätten heimische Banken einen Großteil der neuen Schulden der Regierungen aufgekauft.

Nach Einschätzung des IWF waren Banken vor Beginn der Coronakrise mit hohen Kapital- und Liquiditätspuffern ausgestattet. Daher hätten sie die Pandemie bisher recht gut gemeistert. Aber in welchem Ausmaß sie während der Erholungsphase in der Lage seien, Kredite an die Wirtschaft auszureichen, sei eine offene Frage. Das Auslaufen der Unterstützungsmaßnahmen könnte laut IWF erheblichen Einfluss auf einige Banken haben.

Der Fonds geht davon aus, dass die Unsicherheit hinsichtlich künftiger Kreditverluste und schwacher Gewinnaussichten die Institute davon abhalten werde, ihre Kapitalpuffer in signifikantem Umfang zu nutzen, um die wirtschaftliche Erholung zu unterstützen. Für Firmen mit wenigen Finanzierungsoptionen, die vor allem auf Bankkredite angewiesen seien, könne das ein Problem werden. (Reuters)



[RCT2L]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.04.2021)