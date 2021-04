Die Belastungsgrenze im Handel ist erreicht

Beschäftigte seien teilweise am Ende ihrer Kräfte. Die Gewerkschaft GPA fordert nun einen Sicherheitsgipfel mit der Wirtschaftskammer und Regierung.

Die Gewerkschaft GPA sieht die Belastungsgrenze vieler Beschäftigten im Handel - vor allem im Lebensmittelhandel - aufgrund der Corona-Pandemie erreicht. „Aggressive Kunden, Überlastung, Personalmangel und mangelnde Wertschätzung, sowie fehlender Respekt der Kunden gegenüber unseren Kolleginnen und Kollegen sind die größten Probleme", sagte GPA-Vertreterin Anita Palkovich am Freitag. Die Gewerkschaft fordert nun einen Sicherheitsgipfel mit der Wirtschaftskammer und Regierung.

GPA fordert Entlastungspaket

Die GPA drängt auf ein Entlastungspaket, um die Situation für die Handelsangestellten zu verbessern. Palkovich forderte bei einer Online-Pressekonferenz die Aufstockung der ausgedünnten Personaldecke im Lebensmittelhandel, Kontrollen der Coronamaßnahmen durch eigenes Sicherheitspersonal, vorrangige Versorgung der Handelsangestellten mit Corona-Schutzimpfungen und keine Durchrechnung der Mehrarbeit. Die Gewerkschaft wünscht sich von der Arbeitgeberseite außerdem eine Abgeltung der Flexibilität der Beschäftigten in einem zeitlich befristeten Zusatzkollektivvertrag. Die geleistete Arbeit müsse auch am Ende des Monats bezahlt werden, so die GPA-Wirtschaftsbereichssekretärin Palkovich.

Die Gewerkschaft appelliert an die Handelsbetriebe, auch schwangere Handelsangestellte, die ständigen Kundenkontakt und dadurch ein großes Corona-Risiko haben, sofort freizustellen. Für Mitarbeiterinnen bei körpernahen Dienstleistern gibt es bereits eine Sonderfreistellung ab der 14. Schwangerschaftswoche. Außerdem fordert die GPA ein Aussetzen der Tourismusregelungen zur Sonntagsöffnung in den Bundesländern, solange die Hotels coronabedingt geschlossen sind.

Die Forderungen und eine Handels-Beschäftigtenumfrage hat die Gewerkschaft vor der Pressekonferenz der Wirtschaftskammer zukommen lassen. Man warte aktuell auf die Reaktion des Sozialpartners, gehe aber davon aus, dass es zu raschen Gesprächen komme, sagte GPA-Vertreterin Palkovich.

Besorgniserregende Umfrage

Die Gewerkschaft hat kürzlich eine Umfrage unter Gewerkschaftsmitgliedern im Handel durchgeführt. Knapp 3.300 Personen - davon zwei Drittel weiblich und ein Drittel männlich - nahmen an der Befragung teil. Vor allem im stationären Handel habe man besorgniserregende Rückmeldungen bekommen, so Palkovich. Die Beschäftigten seien „teilweise am Ende ihrer Kräfte". Im Lebensmittelhandel fühlten sich 22 Prozent der Befragten „immer" gestresst, 39 Prozent „meistens", 36 Prozent „ab und zu" und 3 Prozent „nie".

Die Zentralbetriebsratsvorsitzende von Interspar und stellvertretende Vorsitzende des GPA-Wirtschaftsbereiches Handel, Sabine Eiblmaier, wünscht sich „mehr Respekt und Wertschätzung" für Handelsangestellte von der Regierung, Kunden und den Betrieben. Für Schwangere, Impfstoffverteilung und Reduktion der Arbeitsbelastung brauche es schnelle Lösungen. Letztes Jahr seien die Handelsmitarbeiter noch die „beklatschten Helden der Republik" gewesen, nun rede keiner mehr über die Arbeitsbedingungen, sagte Eiblmaier bei der Online-Pressekonferenz. Auch der Billa-Betriebsratsvorsitzende und stellvertretende Vorsitzende des GPA-Wirtschaftsbereiches Handel, Werner Hackl, verwies auf die hohe Belastung der Beschäftigen durch Mehrarbeit und kurzfristige Dienstplanänderungen sowie ständiges Tragen der FFP2-Masken.