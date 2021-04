Stadt aus dem 14. Jahrhundert v. Chr. in Ägypten entdeckt

Laut dem Archäologen Zahi Hawass ist am Westufer des Nils eine lange gesuchte antike Stadt entdeckt worden.

Am Westufer des Nil, zwischen den Memnonkolossen und dem Totentempel von Ramses III., sei eine ägyptische Stadt aus dem 14. Jahrhundert v. Chr. entdeckt worden, erklärte der Ägyptologe Zahi Hawass am Donnerstag. Es sei ein Zufallsfund gewesen, eigentlich hätten die - erst im September 2020 begonnenen! - Ausgrabungen dem Totentempel des Tutanchamun gegolten. Die Stadt sei einst die größte Siedlung Ägyptens gewesen, sagte Hawass, nach ihr sei lange vergebens gesucht worden. Aus historischen Quellen gehe hervor, dass sie in ihr drei Paläste von Amenophis III. sowie das Verwaltungs- und Industriezentrum des Imperiums waren. Tatsächlich tragen einige Lehmziegel das Siegel von Pharao Amenophis III., dem Vater des bilderstürmerischen Pharaos Echnaton. Die Regierungszeit von Amenophis III. galt als goldenes Zeitalter, er führte keine Kriege und förderte bereits den Kult um Sonnengott Aton, verehrte aber besonders die Maat, die Göttin der Gerechtigkeit und Harmonie.

Die Stadt ist laut Hawass gut erhalten, mit fast vollständigen, bis zu drei Meter hohen Mauern. Die Archäologen hätten auch Felsengräber, eine Bäckerei mit Öfen und Keramikbehältern sowie eine Werkstatt entdeckt. In der Werkstatt sollen demnach in einem Bereich Ziegel, in einem anderen Amulette als Dekoration für Tempel und Gräber hergestellt worden sein. Ein Wohn- und Verwaltungsviertel sei erst teilweise freigelegt worden. (ag./tk)