Golf-Masters: Bernd Wiesbergers Traumrunde in Augusta

Bernd Wiesberger gelangen auf der zweiten Masters-Runde gleich sieben Birdies, damit lag er zwischenzeitlich sogar in Führung.

Nach dem Auf und Ab am ersten Tag des 85. Masters in Augusta lief Bernd Wiesberger in Runde zwei zur Höchstform auf: Gleich fünf Birdies gelangen ihm auf den ersten neun Löchern, mit zwei weiteren sowie einem Bogey kehrte er mit einer 66er-Runde, die beste seiner Karriere in Augusta, ins noble Klubhaus am Ende der Magnolia Lane zurück. Von der 30. Zwischenposition aus gestartet, lag Österreichs Nummer eins mit insgesamt vier unter Par sogar zwischenzeitlich an der Spitze des Klassements - zahlreiche Topstars haben ihre zweite Runde allerdings noch nicht beendet.

„Börnd Wiesbörger“ wie die amerikanischen Kommentatoren zu sagen pflegen, schlägt zum sechsten Mal beim traditionsreichen Masters-Turnier ab. Der sechste Cut ist ihm sicher, auch das beste Resultat ist nach dieser Traumrunde absolut in Reichweite: Bislang ist das Platz 22 aus seinem Debütjahr 2015.

(swi)