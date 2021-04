Des Rätsels eigentliche Lösung: Mikroskopisch kleine Helfer

Allein der Humus ist die fantastische Substanz, aus der Pflanzen und damit auch Tier und Mensch Kraft ziehen.

Erst vor erstaunlich kurzer Zeit begannen Mikrobiologen gezielt in der Erde zu wühlen und die mikroskopischen Wunder zu heben, die sich darin befinden. Sie beschränkten sich dabei auf die obersten dreißig, höchstens vierzig Zentimeter der Erdoberfläche, die, wie wir heute wissen, ein weitgehend unbekanntes, unerforschtes Universum darstellen. In einer einzigen Handvoll Humus befinden sich bis zu 20 Milliarden Lebewesen, von denen der Mensch, heute zwar schon mehr, doch immer noch recht wenig Ahnung hat.

Gäbe es diese Mikrofauna nicht, so wäre es auch mit uns, der vermeintlichen Krone der Schöpfung, nicht weit gekommen. Denn ohne dieses unglaublich komplizierte und faszinierende Zusammenspiel von Pilzen, Algen, Bakterien, Würmern, Insekten, Spinnentieren in winziger Dimension und auf kleinstem Raum könnte tatsächlich keine Pflanze wachsen.