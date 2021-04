Verwöhnte Pflanzen sind durstige Pflanzen

Gießen am Abend nutzt nur Schädlingen.

Sogar das Gießen kann optimiert werden, wenn man sich an ein paar einfache Regeln hält.

Um mit einem weiteren Unsinn aufzuräumen, und zwar mit der Theorie, man dürfe keinesfalls zur Mittagszeit gießen, denn Wassertropfen auf Blättern wirkten wie Linsen und könnten Verbrennungen verursachen. Wissenschaftler sind dieser weit verbreiteten Ansicht nachgegangen, haben allerlei Blätter benetzt und zu Mittag ärgsten Sonneneinstrahlungen ausgesetzt. Das Ergebnis: Absolut nichts. Keine Schädigungen. Die Linsen sind viel zu flach und auch zu flüchtig in der Sommerhitze. Deshalb gießet, und zwar genüsslich auch direkt auf so manches Blattwerk. Die großen weichen Kürbisblätter beispielsweise hängen an heißen Tagen auch dann, wenn der Boden feucht ist, nehmen jedoch gern Wasser über die Blätter auf.