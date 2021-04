Peter Stöger verlässt Austria im Sommer

Dem Trainer und Sportchef fehlen offenbar die Perspektiven in Wien-Favoriten.

Trainer und Sportvorstand Peter Stöger wird Fußball-Bundesligist FK Austria Wien mit Saisonende verlassen. Das gab der bald 55-Jährige am Samstag unmittelbar nach der 0:1-Niederlage beim TSV Hartberg im "Sky"-Interview bekannt. Zu den Gründen für seinen bevorstehenden Abgang machte Stöger keine genauen Angaben, ließ aber erkennen, dass ihm trotz des Einstiegs der Insignia-Gruppe als strategischer Partner die Perspektiven fehlen.

Die Austria verlor am Samstag in der Qualifikationsgruppe der Bundesliga gegen Hartberg 0:1 und musste Platz eins räumen. Das entscheidende Tor erzielte Manfred Gollner in der 86. Minute aus einem Elfmeter, sein Treffer bedeutete den dritten Sieg des TSV über die "Veilchen" im dritten Liga-Saisonduell.

(APA)