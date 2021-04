Die Voraussetzungen im Anti-Doping-Kampf seien durch die Corona-Pandemie sehr unterschiedlich, kritisiert der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds, Alfons Hörmann.

Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds (Dosb), Alfons Hörmann, hat sich besorgt über weltweit unterschiedliche Voraussetzungen im Anti-Doping-Kampf vor Olympia in Tokio durch die Corona-Pandemie geäußert. "Das internationale Ungleichgewicht der Dopingkontrollen generell ist wohl während der Pandemie nochmals größer als in den Jahren zuvor", sagte Hörmann der Zeitung "Welt am Sonntag".

"Darum lautet unsere Botschaft an unsere Athleten: Fliegt nach Tokio und gebt euer Bestes. Wir wollen keinen Erfolg um jeden Preis. Wir wollen lieber die Fairplay-Medaille als einen Top-Platz im Medaillenspiegel", wird Hörmann zitiert. Der zweimalige deutsche Kugelstoß-Weltmeister David Storl hatte zuvor eine Quarantäne bei Spitzensportlern, die mit dem Coronavirus infiziert sind, als das "allerbeste Alibi zum Betrügen" bezeichnet.

Die Nationale-Anti-Doping-Agentur (Nada) Deutschland bestätigte, dass Dopingtests während einer behördlich angeordneten Quarantäne ausgesetzt seien. Sie nutze in diesen Fällen jedoch weitere Möglichkeiten, um auch den Zeitraum ohne herkömmliche Kontrollen genau zu untersuchen, sagte eine Nada-Sprecherin.

Dosb-Chef Hörmann erklärte auf die Frage nach zahlreichen Weltrekorden gerade in Laufdisziplinen, dass vielen Spekulationen und Interpretationen "Tür und Tor geöffnet" seien. "Dass in einigen Ländern und auch Kontinenten mit solchen Möglichkeiten lockerer umgegangen wird, ist zu erwarten", sagte der 60-Jährige.

(APA/dpa)