15 Prozent der Deutschen erhielten Erstimpfung gegen Coronavirus

12,7 Millionen Menschen wurden in der Bundesrepublik bereits einmal gegen das Virus geimpft, 5,9 Prozent haben auch schon die Zweitimpfung hinter sich.

In Deutschland haben mehr als 15 Prozent der Menschen eine Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Das geht aus Daten hervor, die das Robert Koch-Institut (RKI) am Samstag veröffentlichte. Demnach waren 15,2 Prozent in Deutschland mindestens einmal geimpft, das sind 12,7 Millionen Menschen (Datenstand 10.4., 8.00 Uhr). 5,9 Prozent (4,9 Millionen Menschen) hatten schon eine Zweitimpfung erhalten.

Mehreren Studien zufolge gibt bereits die erste Impfung einen gewissen Schutz. Nach einer britischen Studie verhinderten die Corona-Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und AstraZeneca nach der ersten Dosis mehr als die Hälfte aller zu erwartenden Infektionen bei Pflegeheimbewohnern.

Nachdem die Hausarztpraxen in die Corona-Impfungen eingestiegen waren und auch mehr Impfstoffe zur Verfügung standen, hatte sich die Zahl der Impfungen in der vergangenen Woche pro Tag stark erhöht auf über 700.000 am Donnerstag, danach sank sie wieder. Am Mittwoch waren in den meisten deutschen Bundesländern die Impfungen in den insgesamt 35.000 teilnehmenden Hausarztpraxen gestartet. Das Impftempo in den Praxen könnte allerdings bald wieder etwas ins Stocken geraten. Denn seit längerem ist bekannt, dass die Impfstoffmenge für die Praxen Mitte April vorübergehend geringfügig zurückgeht, bevor sie wieder steigt.

Situation in Kliniken besorgniserregend

Die Lage in den Kliniken sei dennoch zutiefst besorgniserregend, hatte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Gernot Marx am Freitag gewarnt. Es gebe einen ungebremsten und dramatischen Anstieg der Zahl von Covid-Patienten. Deutschland dürfe nicht auf den letzten Metern Menschen gefährden - kurz bevor sie durch eine Impfung geschützt werden könnten, sagte er.

Am Sonntag meldete das RKI als zuständige Seuchenbehörde 17.855 Neuinfektionen in Deutschland. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 129,2 (Vortag: 120,6). Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 104 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden in Verbindung mit Covid-19 in Deutschland gestorben. Damit erhöhte sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 78.353. Insgesamt wurden bisher 2.998.268 Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.

(APA/dpa/Reuters)