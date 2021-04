ÖVP-Wirtschaftsbund stellt sich gegen Staatseinstieg bei MAN

Die SPÖ fordert eine Staatsbeteiligung, die ÖVP hält dagegen: "Sozialistische Konzepte zur Rettung von Unternehmen haben noch nie funktioniert." Auch die Neos sind skeptisch.

Der ÖVP-Wirtschaftsbund spricht sich gegen eine Staatsbeteiligung bei MAN/Steyr aus. Diesen Vorschlag hatten die Sozialdemokraten aufs Tapet gebracht hat, um dem Standort, den 2023 das Aus droht, zu retten. Überdies pochte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner auf einen "MAN-Gipfel" mit allen Beteiligten, bei dem eine Rettung des Werks herauskommen müsse. Und sie brachte die Staatsholding ÖBAG ins Spiel, die ihrer Ansicht nach einen mit zehn Milliarden Euro dotierten Beteiligungsfonds schaffen sollte, um bei wichtigen Firmen mit Problemen einzusteigen.

Die Volkspartei vertritt eine andere Auffassung: "Grund für die Causa-MAN" sind aus Sicht des Wirtschaftsbundes "letztlich hohe Kosten für Arbeitskräfte". Daher fordere man seit langem eine Senkung der Lohnnebenkosten und eine Entlastung für Unternehmen, teilte Generalsekretär Kurt Egger am Sonntag in einer Aussendung mit. "Sozialistische Konzepte zur Rettung von Unternehmen haben noch nie funktioniert", so Egger. "Unternehmer wissen wohl noch am besten, ob und wie ein Betrieb wirtschaftlich geführt werden kann, das ist nicht Aufgabe des Staates."

Neos für Neustart

"Nein, Staatsbeteiligungen in Milliardenhöhe sind nicht der Weisheit letzter Schluss", heißt es unteressen auch vom oberösterreichischen Neos-Landessprecher und Nationalratsabgeordneten Felix Eypeltauer. "Was es tatsächlich braucht, ist einen Neustart, ein vollkommenes Neudenken der Wirtschafts- und Standortpolitik. Und es braucht endlich eine Senkung der Lohnnebenkosten, um den Standort konkurrenzfähig zu machen." Die Lösung für das MAN-Werk könne nur in einem Gesamtkonzept funktionieren.

Die Forderung nach einem Gipfel befürwortete Eypeltauer generell, will diesen aber auf den ganzen Standort Oberösterreich beziehen.

(APA/Red.)