200.000 Corona-Impfungen binnen drei Tagen in Österreich

Aktuell sind knapp 2,09 Millionen Corona-Schutzimpfungen durchgeführt worden, wobei der Schwerpunkt gegenwärtig bei den über 65-Jährigen liegt.

In den vergangenen drei Tagen - von Donnerstag bis Samstag - haben in Österreich mehr als 200.000 Menschen eine Corona-Schutzimpfung erhalten. "Dreimal in Folge wurden so an einem Tag jeweils deutlich mehr als 60.000 Menschen geimpft", betonte das Gesundheitsministerium am Sonntag in einer Aussendung. Bisheriger Rekordtag war der vergangene Freitag, als 77.036 Stiche zum Schutz vor Sars-CoV-2 verabreicht wurden. Am Samstag waren es laut Ministerium immerhin 62.163.

Laut Ministerium wurden in den vergangenen drei Tagen exakt 203.988 Impfungen in den elektronischen Impfpass eingetragen. Das belege, "dass die Bundesländer für die rasche Verimpfung großer Mengen an Impfstoff gerüstet sind", betonte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.

Von den seit Donnerstag Geimpften haben 122.922 Personen ihre erste Teilimpfung erhalten. 81.066 Personen bekamen bereits den Zweitstich und gelten somit als vollimmunisiert.

Aktuell sind in Österreich knapp 2,09 Millionen Corona-Schutzimpfungen durchgeführt worden, wobei der Schwerpunkt gegenwärtig bei den über 65-Jährigen liegt. Von dieser Personengruppe haben mittlerweile 44,78 Prozent mindestens eine Impfdosis erhalten. Außerdem stehen derzeit die Risikopatienten im Fokus der Impfkampagne.

(APA)