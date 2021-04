Rückschlag für WSG Tirol in der Fabel-Saison

Der bemerkenswerte Erfolgslauf der Wattener wurde in Graz fürs Erste gestoppt. Vom Europacup dürfen sie dennoch träumen. Lask besiegte den WAC.

Die WSG Tirol war so etwas wie das Team der Stunde in der Bundesliga. Dort spielt sie in der laufenden Saison zwar nur, weil die SV Mattersburg Insolvenz gemeldet und die Lizenz abgegeben hat, doch schon jetzt haben die Wattener alle Erwartungen übertroffen: Achtbare Ergebnisse gegen heimische Topklubs wie Rapid (3:0, 1:1), Nervenstärke im Krimi um die Qualifikation für die Meistergruppe und auf Anhieb ein Auftaktsieg im oberen Playoff, gegen den Lask (2:0), inzwischen eine Art Lieblingsgegner der Tiroler.

Weil Platz fünf in der Meistergruppe die Teilnahme am nationalen Europacup-Playoff und damit wiederum die Chance auf die neue Uefa Conference League bedeutet, ist nun sogar der Europacup in Reichweite. „Es ist einfach befreiend, in der Meistergruppe Fußballspielen zu können“, befand Trainer Thomas Silberberger.

Europacup-tauglich?

Der 47-jährige Wörgler coacht die Mannschaft schon seit 2013, nun gibt er auch am Innsbrucker Tivoli – das Gernot-Langes-Stadion in Wattens ist noch nicht bundesligatauglich, soll aber adaptiert werden – die Richtung vor. Basis ist ein trotz des fix geglaubten Abstiegs im vergangenen Sommer eine auch notgedrungen clevere Kaderzusammenstellung und eine durchaus mutige Spielidee. Im Ballbesitz sind nach und nach Fortschritte erkennbar, hinzu kommt die taktische Disziplin in der Defensive.

Überraschungsmannschaft ist die WSG jedenfalls längst keine mehr. Und was die Europacup-Tauglichkeit angeht, hilft ein Blick auf die Saison-Bilanz: Gegen die rot-weiß-roten Europa-League-Teilnehmer in dieser Spielzeit, also Lask, Rapid und WAC, wurde noch kein Spiel verloren. „Wir haben bewiesen, dass wir in die Meistergruppe gehören“, meint Silberberger. Der negative Druck, unbedingt Punkte holen zu müssen, sei weg, die Stimmung viel gelöster, man können befreit aufspielen. „Wir treten nicht an um Sechster zu werden, wir haben die einmalige Chance uns für den Europacup zu qualifizieren.“

Ungewohnte Abwehrschwächen

Doch fürs Erste fand der Tiroler Erfolgslauf nach fünf ungeschlagenen Partien am Sonntag ein Ende. Das Duell um Platz vier bei Sturm Graz ging 2:3 verloren, trotz des knappen Resultats mit klaren Vorteilen für die steirischen Hausherren. Eine bittere Niederlage außerdem für die Wattener, war es doch ein richtungsweisendes Spiel im Kampf um die Europacup-Tickets. Die WSG liegt als Fünfter jetzt vier Punkte hinter den Grazern.

Dabei hatte die Tiroler Juventus-Leihgabe Nikolai Baden Frederiksen sein Team schon in der 15. Minute in Führung gebracht, ein direkter Freistoß aus halbrechter Position, bei dem Sturm-Goalie Jörg Siebenhandl nicht von jeglicher Schuld freizusprechen ist. Mit inzwischen zwölf Saisontreffern darf der 20-jährige Däne als echter Transfer-Coup der Wattener bezeichnet werden.

Jakob Jantscher (17., 23.) allerdings drehte mit einem Doppelschlag die Partie zugunsten der Grazer. Stefan Hierländer stellte mit einem sehenswerten Weitschuss den 3:1-Pausenstand und praktisch die Vorentscheidung her. Baden Frederiksen sorgte in der 71. Minute mit seinem zweiten Treffer für eine ansatzweise spannende Schlussphase. Viel kam von den Tirolern in Hälfte zwei aber nicht mehr. Daran änderte auch die Gelb-Rote Karte für Sturms Rechtverteidiger Lukas Jäger (94.) nichts.

Auffällig vor allem die Tiroler Abwehrschwäche vor der Pause, als die Gäste noch mehr Gegentore hätten kassieren können. „Wenn wir öfter so verteidigen wie in der ersten Hälfte, werden wir in den nächsten acht Spielen auch keinen Punkt machen“, meinte Verteidiger Raffael Behounek.

Linzer behaupten Rang drei

Der LASK hat in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga Rang drei erfolgreich verteidigt. Die Linzer feierten am Sonntag gegen den WAC durch Treffer von Reinhold Ranftl (28.) und Philipp Wiesinger (78./Elfmeter) beziehungsweise Thorsten Röcher (70.) einen 2:1-Heimerfolg und liegen damit weiterhin zwei Punkte vor dem Vierten Sturm Graz. Die Kärntner hingegen sind nach wie vor das Schlusslicht im oberen Play-off.

(joe)