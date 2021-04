Die richtigen Lektionen aus den bedenklichen Chats

Die Antwort auf die Enthüllungen sollte mehr Transparenz sein. Und für manche die Erkenntnis, dass Staat und Partei zwei verschiedene Dinge sind.

Nachrichten, die zeigen, wie der Öbag-Chefposten ausgedealt wurde. Ein Beamter des Justizministeriums, der dem Finanzminister Tipps wegen Problemen mit der Justiz gibt. Ermittlungen gegen den selben Beamten sowie gegen einen früheren Justizminister wegen eines möglichen Geheimnisverrats in einer anderen Causa. Was werden die Lektionen daraus sein? Eine sicher, dass man nicht mehr so leichtfertig Nachrichten verschickt. Doch die wichtigere Lektion sollte eine andere sein.