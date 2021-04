Lockdown-Ende: Das Burgenland schert aus der Ostregion aus

Die Impfungen schritten zügig voran, heißt es aus dem Büro von Hans Peter Doskozil gegenüber der „Presse“. In zwei Wochen sollten alle über 65 Jahren geimpft sein, heißt es. Die Impfbereitschaft sei mit 80 Prozent hoch.

Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, betonte Doskozil am Mittwoch. Das Burgenland habe bei der Sieben-Tage-Inzidenz (190) und den täglichen Fallzahlen (zwischen 50 und 70 pro Tag) eine nahezu „perfekte Entwicklung“ zu verzeichnen. „Wir sind unter den besten drei Bundesländern, was diese Entwicklung betrifft.“ Und dieser Rückgang bei den Zahlen werde sich auch zeitverzögert auf die Auslastung der Normalbetten und danach auch auf die Intensivstationen auswirken, ist er überzeugt.

Noch immer angespannte Situation

Dass die Infektionszahlen im Burgenland derzeit nachhaltig sinken, bestätigt auch Komplexitätsforscher Peter Klimek vom offiziellen Prognosekonsortium. In Bezug auf die noch immer angespannte Lage auf den Intensivstationen sieht er die burgenländische Situation trotzdem kritisch: „Ob es jetzt wirklich verantwortungsvoll ist, dass sich kleine Bundesländer, die wenig Spitzenmedizin haben, darauf verlassen, dass sie von großen Ländern mitversorgt werden, lasse ich einmal dahingestellt.“ Im Anlassfall sei dann aber eher die Steiermark als Wien betroffen, da sich die Regionen mit hoher Inzidenz im Süden des Burgenlands befänden. Insofern schätzt er auch das Risiko, dass Wiens Lockdown durch Lockerungen im Burgenland konterkariert werden könnte, als gering ein. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker hatte zuletzt kein Hehl gemacht, dass er mit der hohen Belegung aus anderen Bundesländern unglücklich sei. 21 Prozent der Betten seien mit Nichtwienern belegt. Immerhin seien das Reserven, die für Covid-Patienten fehlten.

„Ich entscheide für Wien, Landeshauptmann Doskozil für das Burgenland. Wir beide haben die politischen und gesundheitlichen Konsequenzen für unser Handeln in unseren jeweiligen Bundesländern zu tragen. Grundsätzlich bin ich immer für bundeseinheitliche Regelungen eingetreten und trete auch weiterhin für ein österreichweit einheitliches Vorgehen zur Bekämpfung der Pandemie ein“, sagt Wiens SPÖ-Bürgermeister, Michael Ludwig, zur „Presse“. Niederösterreichs Landeshauptfrau, Johanna Mikl-Leitner, hielt sich mit Wortmeldungen zurück.

Burgenlands Alleingang zeigt auch, dass es zuletzt keine zentrale Maßnahmen-Steuerung mehr auf Bundesebene gegeben hat. Die Öffnungen waren mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober nicht abgesprochen. Er soll nicht erreichbar gewesen sein. Auf Beamtenebene zeigt man sich ob des burgenländischen Vorgehens wenig begeistert. Kanzler Kurz und Vizekanzler Werner Kogler, der Anschober vertritt, sagten nach dem Ministerrat am Mittwoch, dass man die Entwicklungen im Auge behalten und wenn notwendig die „Notbremse“ ziehen wolle.

Tiroler Öffnungswünsche

Auch Tirol preschte am Mittwoch mit Forderungen nach Öffnungen vor: Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) fordert vor dem Bund-Länder-Gipfel am Freitag Öffnungsschritte im Mai. Klimek hält das für Nordtirol für realistisch. Gerade teilimmunisierte Bezirke wie Schwaz würden eine Perspektive brauchen. Klar sei aber: Sollten regional die Zahlen wieder deutlich steigen, müsse man in den betroffenen Bezirken rasch gegensteuern.

