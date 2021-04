Hütter und Gladbach nähern sich weiter an

Gerüchte um den Abschied von Adi Hütter aus Frankfurt werden trotz der nahenden Champions-League-Qualifikation zusehends lauter.

Frankfurt. Mit der Eintracht den historischen Einzug in die Champions League schaffen und dann den Klub verlassen? Möglich. Denn eine Verpflichtung von Trainer Adi Hütter bei Ligakonkurrent Gladbach rückt Medienberichten zufolge immer näher. Der Club und der Coach von Eintracht Frankfurt seien sehr weit, was eine Zusammenarbeit angehe, berichtete der "Kicker". Ob es bereits eine Einigung gebe, sei offen. Auch Sport1 berichtete, dass sich beide Parteien angenähert hätten.

Der Vorarlberger hat zwar in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2023, soll aber eine Ausstiegsklausel besitzen und wird als möglicher Nachfolger von Marco Rose (wechselt zum BVB) gehandelt. Spekulationen über seine Zukunft wollte Hütter, 51, zuletzt nicht mehr kommentieren. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl hatte jüngst erklärt, dass man sehr klar im Kopf habe, wer neuer Trainer werden solle. Was aber passiert in Frankfurt? Hütter und Fredi Bobic verlassen den Verein, dazu auch der Sportvorstand? Warum, vor allem: was dann?

Als derzeitiger Tabellenvierter könnte Hütter die Eintracht erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in die Champions League führen. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) treffen Mönchengladbach und Frankfurt in der Bundesliga aufeinander.