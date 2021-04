Tirols WK-Chef Walser drängt auf Öffnungsschritte im Mai

(c) Getty Images (Jan Hetfleisch)

Der Tiroler WK-Präsident Christoph Walser drängt vor dem Bund-Länder-Gipfel in Sachen Corona am Freitag auf Öffnungsschritte im Mai vor allem für Gastronomie und Hotellerie. Die Politik müsse sich darüber im Klaren sein, dass sich die Menschen zuletzt immer häufiger im privaten Bereich trafen. "Um das zu verhindern, weil dort die größte Ansteckungsgefahr droht, wäre es natürlich klüger, Gaststätten und Restaurants für sie zu öffnen", sagte Walser der "Tiroler Tageszeitung".

In diesem Zusammenhang verwies der schwarze Wirtschaftskämmerer auf das Beispiel Vorarlberg. "Dort sind nach den Öffnungen Mitte März zwar die Fallzahlen wieder gestiegen, aber nicht explosionsartig. Die Eintrittstests in die Gastronomie funktionieren", plädierte Walser auch für letzteres. Auch für die Kultur und Sport wären Öffnungsschritte wichtig, "man muss die Bevölkerung endlich wieder etwas tun lassen", so der Tiroler Wirtschaftskammerchef.

