Daviscup-Finale: Thiem, Djokovic und Co. schlagen in Innsbruck auf

In Innsbruck sollen Dominic Thiem und Co. für Furore sorgen.

Die Olympiaworld in Innsbruck ist im November Schauplatz des Daviscup-Finalturniers. Österreich trifft dabei auf Serbien und Deutschland.

Damit könnte es in der Gruppenphase ab 25. November zu Duellen von Dominic Thiem mit dem Weltranglistenersten Novak Djokovic sowie Deutschlands Superstar Alexander Zverev kommen. Ebenfalls in Innsbruck werden die Spiele der Gruppe C mit Frankreich, Großbritannien und Tschechien ausgetragen.

Auch ein Viertelfinale wird in Tirols Landeshauptstadt gespielt, bevor die Aufsteiger nach Madrid übersiedeln. Innsbruck bekam den Vorzug gegenüber anderen Bewerbern wie etwa London, weil die Höhenlage (574 m) jener in Madrid (667 m) nahe kommt. Im Vorjahr konnte das Daviscup-Finalturnier mit insgesamt sechs Gruppen aufgrund der Coronapandemie nicht wie geplant stattfinden. Österreich hatte sich im Frühjahr 2020 durch einen Sieg über Uruguay qualifiziert.

