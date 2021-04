Jugendliche fühlen sich nicht gehört von der Politik. Über die Folgen, die das haben könnte, durften sie am Sonntag - ausnahmsweise - selbst im ORF diskutieren.

Worüber sprechen Politiker? Welche Maßnahmen werden wirklich diskutiert - und wo werden Maßnahmen gesetzt? Einer großen Umfrage zufolge hat die Jugend in Österreich das Gefühl, nicht gehört, nicht ernst genommen zu werden. 75 Prozent sagen, sie würden bei der Bekämpfung der Pandemie von der Politik nicht berücksichtigt. Schön also, dass bei "Im Zentrum" am Sonntagabend junge Menschen zu Wort kamen. Und Moderator Tarek Leitner (statt Claudia Reiterer) mit Abstand der Älteste in der Runde war.