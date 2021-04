Ramadan in der Pandemie: Kann denn Impfen Sünde sein?

(c) APA/AFP/JUNI KRISWANTO (JUNI KRISWANTO)

Indonesische Muslime beten in der Pandemie mit Abstand.

Die Religionsbehörden bemühen sich um Aufklärung. Die WHO fürchtet neue Infektionswellen wegen der muslimischen Feierlichkeiten.

Der islamische Fastenmonat Ramadan beginnt an diesem Dienstag, und die 1,8 Milliarden Muslime stehen vor einer neuen Frage: Verstoßen die Gläubigen gegen das Fastengebot, wenn sie sich im Ramadan gegen Covid-19 impfen lassen?



Religionsbehörden in aller Welt versichern, dass Impfungen auch im Fastenmonat zulässig sind. Erfahrungen mit früheren Impfkampagnen lassen aber erwarten, dass viele Gläubige die Impfung trotzdem vermeiden werden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) befürchtet zudem, dass Massenversammlungen im Ramadan neue Infektionswellen auslösen könnten.



Im Ramadan sollen gläubige Muslime vom Morgen bis zum Abend auf Speisen, Getränke, Zigaretten und Sex verzichten. Ob die Einnahme von Medikamenten, das Kaugummikauen oder das Zähneputzen gegen das Fastengebot verstoßen, wird jedes Jahr aufs Neue diskutiert.