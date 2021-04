Jetzt live: Bürgermeister Ludwig über die Corona-Situation in Wien

Live

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig gibt nach Beratungen mit Experten ein Pressestatement zur Situation in den Wiener Spitälern bekannt. Eine Lockdown-Verlängerung steht im Raum. Mit Livestream.

Wien hat am Nachmittag über die aktuelle Corona-Situation - vor allem die Lage in den Spitälern - beraten. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat zu einer Videokonferenz geladen, an der neben Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) auch Medizinerinnen und Mediziner teilnahmen.

Ludwig gibt in wenigen Minuten ein Pressestatement dazu ab, hier der Livestream:



Angespannte Situation

Fast 250 Covid-Patienten müssen aktuell intensivmedizinisch versorgt werden, das ist ein neuer Höchststand. Wie Gesundheitsstadtrat Hacker am Montagvormittag in einer Pressekonferenz erläuterte, ist aber auch in den Normalstationen die Lage schwierig. Hacker sprach von einer "super angespannten Situation". Hacker machte heute auch keinen Hehl daraus, dass er "nicht glücklich" sei mit dem Anteil der nicht aus Wien stammenden Patienten in den Spitälern der Bundeshauptstadt. Dieser betrage im Schnitt 20 Prozent, im Allgemeinen Krankenhaus sogar 40 Prozent.

Wird Lockdown verlängert?

Im Raum steht eine Verlängerung des aktuell bis zum Sonntag geltenden harten Lockdowns um mindestens eine Woche. Dem Vernehmen nach wünscht Wien bald Gespräche mit dem Bund. Die nächste Bund-Länder-Runde steht plangemäß erst am Freitag auf dem Programm.

