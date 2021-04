Nach der Attacke auf die iranische Atomanlage in Natanz droht Teheran Israel mit Rache. Irans Präsident gerät unter Druck der Hardliner im Regime.

Der Konflikt um das iranische Atomprogramm eskaliert. Die Führung in Teheran macht Israel für eine Attacke auf Irans wichtige Nuklearanlage in Natanz verantwortlich und droht mit Vergeltung. Irans Außenminister Javad Zarif warf Israels Regierung vor, die Atomgespräche in Wien stören zu wollen, die Mitte dieser Woche wieder aufgenommen werden sollen. „Wir werden nicht erlauben, dass diese Aktionen die Verhandlungen sabotieren“, sagte Zarif. „Aber wir werden uns an den Zionisten rächen.“ Zugleich erhielt das Regime in Teheran auch an einer anderen Front einen – zumindest symbolischen – Schlag versetzt.