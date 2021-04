Verlangt BioNTech/Pfizer bald höheren Preis von EU?

Impfstoff-herstellung in Frankreich

19,50 Euro anstatt wie bisher 15,50 Euro soll die EU bald für eine Pfizer/BioNTech-Impfdosis bezahlen. Zumindest behauptet das nur Bulgariens Ministerpräsident Bojko Borissow.

Pfizer und BioNTech verlangen Bulgariens Ministerpräsident Bojko Borissow zufolge für ihren Corona-Impfstoff von der EU in einem neuen großen Liefervertrag ab 2022 einen deutlich höheren Preis. Die EU verhandle über den neuen Vertrag mit einem Preis pro Impfdosis von 19,50 Euro, sagt Borissow am Montag während einer Reise in Südbulgarien. "Die Preise gehen schnell nach oben."

Einem Insider zufolge will die EU Verhandlungen mit den Unternehmen über die Lieferung von bis zu 1,8 Milliarden Impfdosen für die Jahre 2022 und 2023 aufnehmen. Nach einem von Reuters eingesehen Dokument kostete jede Dosis zuletzt 15,50 Euro.

(APA)