Die Stunde der Wahrheit für Édouard Philippe

Der Ex-Premier, der populärste Politiker des Landes, verfasste ein Buch – halb Rückblick, halb Manifest. So kündigen sich in der Kulturnation Comebacks an. Präsident Macron zittert vor einem möglichen neuen Gegner bei Wahl im April 2022.

Wer als Politiker in Frankreich etwas auf sich hält, der geriert sich als Homme de Lettres – als Intellektueller und Autor. Zusammen mit seinem literarischen Kompagnon Gilles Boyer hat Ex-Premier Édouard Philippe bereits zwei Polit-Thriller verfasst, die ihm durchaus wohlwollende Kritiken eingebracht haben: „Im Schatten“ und „Die Stunde der Wahrheit“.