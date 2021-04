Merkels Erben stolpern in brutalen Machtkampf

Laschet hat die CDU-Führung hinter sich, doch CSU-Chef Söder gibt nicht auf - und macht klar, warum er sich für den deutlich besseren Kanzlerkandidaten hält.

Berlin. In seuchenfreien Zeiten pulsiert Berlin. Aber noch verharrt es im Dornröschenschlaf. Wer kann, ist auch in der Hauptstadt angehalten, im Home-Office zu arbeiten. Vor der CDU-Zentrale aber herrscht Montagfrüh Betrieb. Spitzenpolitiker aus dem ganzen Land eilten ins Konrad-Adenauer-Haus im wolkenverhangenen Berlin. Die Angelegenheit ist zu wichtig, um sie in virtueller Runde zu besprechen. Es geht um die K-Frage, die Kanzlerkandidatenfrage. Der Hausherr und CDU-Chef, Armin Laschet, will Merkel beerben, aber CSU-Chef Markus Söder will das auch.

Keine 24 Stunden ist es her, dass Söder, nur ein paar Kilometer entfernt im Berliner Regierungsviertel, erzählte, dass ihn „unglaublich viele“ Menschen auf eine Kandidatur angesprochen hätten, dass er deshalb nicht „kneifen“ könne und nun als Kanzlerkandidat bereitstehe.

Im Konrad-Adenauer-Haus sitzen am Vormittag die Schwergewichte der CDU zusammen. Söder hat erklärt, dass er nur kandidiert, falls die CDU ihn „breit unterstützt“. Also ihn ruft. Im CDU-Präsidium ruft an diesem Vormittag niemand nach Söder. Kein Politiker von Rang wagt ein Plädoyer für den Bayern. Das ist auch nicht erwartet worden.