Die ÖH-Wahl der Spitzenkandidatinnen

Von klimafitten Unis bis zum Genderzwang: Ein Überblick über die Programme und Spitzenkandidatinnen der ÖH-Fraktionen - fünf Wochen vor der Wahl.

In exakt fünf Wochen findet eine für österreichische Verhältnisse gar nicht so kleine Wahl statt. 345.000 Wahlberechtigte gibt es. Das sind mehr als bei einer Landtagswahl im Burgenland oder in Vorarlberg und nur etwas weniger als in Salzburg. Von 18. bis 20. Mai wählen die Studierenden ihre Vertretung.



Mittlerweile haben fast alle Fraktionen der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) ihr Programm präsentiert und ihre Spitzenkandidaten vorgestellt. Von den acht Fraktionen, die derzeit im Studierendenparlament sitzen, gehen sieben mit einer Frau an der Spitze ins Rennen. Ein Überblick über Personen und Programme.