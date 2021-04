Bis Mai bleiben Handel und Dienstleister zu, in den Schulen gilt bis 25. April Fernlehre. Auch Niederösterreich verlängert den Lockdown, das Burgenland will noch warten.

Die „Osterruhe“ im Osten ist längt zum vierten Lockdown mutiert – dieser wird nun in Wien bis zum 2. Mai verlängert, erst ab dem 25. April soll wieder Präsenzunterricht in den Schulen stattfinden. In Niederösterreich schließt man sich den Maßnahmen für Wien an.