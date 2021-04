Und jetzt rettet Schirach auch noch Europa

Wenn jeder sich für Menschenrechte einsetzt, setzen wir sie durch: Dieser Idee folgten auch die Spieler im Match Deutschland-Island am 25. März.

Der Bestsellerautor Ferndinand von Schirach proklamiert neue EU-Grundrechte, wir alle sollen sie durchsetzen. Ist das eine geniale Idee? Gutes Marketing? Oder Größenwahn?

Visionen für Europa? Wie langweilig! Seit 2004 die EU-Verfassung krachend gescheitert ist, finden kühne Zukunftspläne nur noch in elitären Zirkeln Gehör. Für die meisten ihrer Bewohner bedeutet die Union zurzeit vor allem: zu langsames Impfen, untersagte Reisen. Dass immerhin seit zwölf Jahren ein Katalog an Grundrechten in Kraft ist, wissen nur zwölf Prozent.