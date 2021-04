Jetzt live: Gesundheitsminister Anschober vor Rücktritt

Live

(c) Hans Punz, APA

Nach „Presse“-Informationen gibt Gesundheitsminister Rudolf Anschober heute seinen Rücktritt bekannt. Die Partei sucht nun fieberhaft nach einer Nachfolge. Mit Livestream.

Wie die „Presse“ aus grünen Kreisen erfahren hat, wird Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) heute in einer „persönlichen Erklärung“ seinen Rücktritt bekannt geben. Ein Nachfolger wird fieberhaft gesucht.



Livestream von der Pressekonferenz:



Sollte der Stream nicht korrekt angezeigt werden, klicken Sie hier.

Nach 15 Monaten der Pandemie ist der Druck auf den langjährigen Grünen-Politiker offenbar zu groß geworden. Dazu kam, dass er nun, binnen weniger Wochen, zum zweiten Mal aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen ist. Wie beim ersten Mal wurden auch jetzt „Kreislaufprobleme“ als Grund angegeben.

Noch am Montag hieß es, er werde Ende dieser Woche wahrscheinlich ins Ministerium zurückkehren. Folglich pünktlich zum Corona-Gipfel. Da innerhalb der Grünen jedoch am Montag kaum jemand das Telefon abhob und auch Anschober Anfragen zu seiner politischen Zukunft unbeantwortet ließ, wurden Spekulationen über eine weitreichende Veränderung in der türkis-grünen Bundesregierung, folglich seinen Rücktritt, laut.

Gerüchte um Nachfolge

Die Partei sucht nun eilig nach einem Nachfolger. Ebenso intensiv kocht die Gerüchteküche: Dienstagfrüh war der Name der Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz immer wieder genannt worden. Gegenüber der „Presse“ winkte sie allerdings bereits ab.

Ein zweiter Name, der ins Spiel gebracht wird, lautet Stefan Wallner. Der frühere Bundesgeschäftsführer der Grünen im März 2020 zum Generalsekretär im Sozialministerium unter Anschober bestellt worden, wechselte dann aber schon im Juni weiter - als Kabinettschef zu Vizekanzler Werner Kogler ins Ministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport. Allerdings gilt Wallner als „rotes Tuch“ für die ÖVP. „Presse“-Informationen zufolge soll sich Kogler Wallner als Anschober-Nachfolger wünschen.

Weitere Namen im Personalroulette: Ärztekammerfunktionär und Leiter des Primärversorgungszentrums Medizin Mariahilf, Wolfgang Mückstein, und die grüne Vorarlberger Landesrätin Katharina Wiesflecker.

Fix ist: Es stehen etliche Entscheidungen in der Pandemiebewältigung an. Wird aufgrund der aktuellen Infektionszahlen ganz Österreich in den Lockdown geschickt? Wird geöffnet? Wie werden die Schulen bewertet? Wie geht es mit den Screening-Programmen für diverse Berufsgruppen weiter?

Fest steht außerdem: Ein Wechsel im Gesundheitsressort geht freilich mit einer Einarbeitungszeit des Nachfolgers oder der Nachfolgerin einher, weshalb sich, wie die „Presse“ hört, in der Koalition nun die Sorge breit macht, dass sich der Kampf gegen das Coronavirus nun noch mehr dahinschleppen könnte.