ORF: Neue Chefredakteure in Wien und Oberösterreich

(c) ORF (Antonio Bayer)

Oliver Ortner, zuletzt als Chef vom Dienst für die „ZiB“ verantwortlich, wird 2022 Chefredakteur im Landesstudio Wien. In Oberösterreich tritt Klaus Obereder schon mit Mai an.

Der ORF-Wien hat ab 2022 einen neuen Chefredakteur: Es wird Oliver Ortner, seit Dezember 2009 Chef vom Dienst der „Zeit im Bild“. Ortner (* 17. Juni 1968 in Wien) ist ein erfahrener Radio- und TV-Macher, der seine journalistischen Sporen im ORF-Wien verdiente. Er arbeitete schon während seiner Schulzeit als freier Mitarbeiter bei Radio Wien, ab 1989 war er dort beim Aktuellen Dienst. Bis 2004 war er als Chef vom Dienst bzw. später als Sendungsverantwortlicher von „Wien heute“ tätig.

2004 wechselte Ortner ins ORF-Fernsehen (in die Innenpolitik- und Chronikredaktion der „ZiB"). Einem breiteren Publikum wurde er im Jänner 2005 bekannt, als er über die Folgen des Tsunami in Sri Lanka berichtete. 2007 bis 2009 war er Chef vom Dienst der „ZiB 24“, danach Chef vom Dienst der „Zeit im Bild“.

Obereder Chefredakteur in Oberösterreich

Auch in Oberösterreich gibt es einen Wechsel. Klaus Obereder wird zum neuen Chefredakteur im ORF-Landesstudio bestellt und tritt seine neue Funktion schon mit 1. Mai 2021 an. Er sei „einer der profundesten Programmacher des ORF Oberösterreich“, wie ORF Generaldirektor Alexander Wrabetz es ausdrückt. Obereder folgt Johannes Jetschgo nach, der in den Ruhestand tritt.

Klaus Obereder ist seit 32 Jahren Journalist, Programmmacher, Moderator sowie Interviewer in TV und Radio mit Schwerpunkten Politik und Wirtschaft. Seit knapp drei Jahrzehnten ist er in leitenden Funktionen wie Chef vom Dienst in Radio und Fernsehen, Sendungsplaner sowie als stellvertretender Chefredakteur tätig. Das Publikum kennt ihn als Moderator von „Oberösterreich heute“.