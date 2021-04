Ermittlungen gegen Bottega Veneta nach illegaler Party

Keine Masken, kein Abstand. Das italienische Luxusmodehaus Bottega Veneta hat sich mit einer geheimen Modeschau im Berliner Technoclub Berghain einen Shitstorm eingefangen.

Hier ist eine sehr exklusive Inszenierung im großen Stil ins Auge gegangen. Das italienische Luxus-Modelabel Bottega Veneta rund um Kreativdirektor Daniel Lee zeigte am 9. April seine neuesten Entwürfe für den kommenden Herbst bei einer geheimen Modeschau im Berliner Club Berghain. Danach stand wie in jedem normalen Jahr eine Aftershowparty an. Gefeiert wurde im Soho House und gerüchteweise auch an anderen Stellen. Vergessen wurde, dass es kein normales Jahr ist. Für die Aktion gab es einen kleinen Shitstorm, dessen Zeugnisse immer schneller aus dem Netz verschwinden.

Der Instagram-Account „Bottegavenetno“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Videos der Modeparty zu archivieren. Masken- oder Abstandsregeln sucht man auf den Videos vergeblich. Die aktuellen Corana-Regelungen in Berlin erlauben, dass sich Personen eines Haushalts mit maximal einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt treffen. Grundlegend gilt in Berlin auch eine Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. Die Ausgangssperre gilt in Berlin außerdem ab 21 Uhr. Daran dürften sich die geladenen Prominenten rund um Virgil Abloh, Skepta, Marc Goehring, Burna Boy, Sven Marquardt und Honey Dijon nicht gehalten haben. Masken wurden nur vereinzelnd gesichtet, wenn überhaupt.

Wie der „Tagesspiegel“ schreibt, wurde die Berliner Polizei an besagtem Abend gegen 2.45 Uhr wegen einer Lärmbeschwerde über das Soho House verständigt. Die Beamten hätten dann bei der Rezeption des Hotels angerufen, wo ihnen versichert wurde, dass die Lärmquelle beseitigt werde. Die Sache werde nun geprüft, hieß es. Während viele Luxushäuser in der Pandemie den Kreis ihres Publikums durch Streams, Filme und andere breit zugängliche Medien öffnen, wollte Bottega Veneta den ihren mit einer exklusiven Veranstaltung schließen. Am Ende war die Show wohl öffentlicher als geplant.

(sh)