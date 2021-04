Lou (eigentlich Marielouise) Lorenz-Dittlbacher wurde am 19. August 1974 in Wien geboren. Sie studierte zunächst Latein und Französisch (Lehramt), entschied sich aber nach einigen Semestern für den Weg in den Journalismus. 1995 absolvierte sie den Hochschulkurs für Europajournalismus an der Universität Wien. Nach ersten praktische Erfahrungen im Printbereich begann sie ihre Fernsehlaufbahn beim Wiener Privatfernsehsender „wien1“. 1999 wechselte sie in den ORF und arbeitet seither in der Redaktion der „Zeit im Bild“.

Sie war Innenpolitikredakteurin, Live-Reporterin bei Wahlen und moderierte die Kurzausgaben der „Zeit im Bild“ sowie die „ZIB 3“. Sie präsentierte die „ZIB 20“, die „ZIB 24“ und seit 2010 die „ZIB 2“ sowie seit 2014 die „ZIB 2 History“. 2018 veröffentlichte sie ihr erstes Buch „Der Preis der Macht“ im Residenz Verlag. Sie ist verheiratet und Mutter einer Tochter.