(c) APA (ROLAND SCHLAGER)

Der Wiener Allgemeinmediziner Wolfgang Mückstein wird das Ressort des scheidenden Rudolf Anschober übernehmen. Am Montag findet die Angelobung statt.

Wer wird nach dem Rücktritt von Rudolf Anschober neuer Gesundheitsminister? Diese Frage beantwortete Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Dienstag nur knappe zwei Stunden nach der „persönlichen Abschiedserklärung seines Parteikollegen. Die Antwort lautet: Wolfgang Mückstein. Der Wiener Allgemeinmediziner ist Leiter des Primärversorgungszentrums Medizin Mariahilf. In der Wiener Ärztekammer fungiert er als Referent für Gruppenpraxen und neue Organisationsformen. Die Angelobung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen soll am Montag stattfinden.

Kogler begann seine Stellungnahme mit dem Verweis auf einen Radiobeitrag, den er gehört habe. Eine Pflegerin auf einer Intensivstation, die über die Belastungen, die mit der Pandemie einhergingen, gesprochen habe. Auch sein Vater, so Kogler weiter, sei viele Wochen auf der Intensivstation gewesen. „Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führe“, betonte Kogler: Im Osten Österreichs seien aufgrund des Coronavirus die Intensivbetten so voll wie noch nie.

Dennoch habe man im vergangenen Jahr viel geschafft, betonte Kogler, nach wie vor aber sei man auf allen Ebenen gefordert. Jemand, der das anpacken könne, sei Mückstein, gab sich Kogler überzeugt, bevor er auf Rudolf Anschober, „einem Freund“, zu sprechen kam: „Danke, Rudi“, betonte er mehrfach. Der 60-Jährige habe Enormes geleistet. Er sei „für jede einzelne seiner Entscheidungen gerade gestanden“. Er habe stets das Gespräch gesucht, „das ist nicht selbstverständlich“. Und: „Er hat auch Fehler eingestanden, wenn sie passiert sind. Auch das ist nicht selbstverständlich.“

„Wer ist besser geeignet als ein Mann aus der Praxis?“

Es gehe im Ressort nicht nur um Gesundheit, sondern auch um Soziales. Mückstein sei dafür der Richtige, meinte Kogler. Denn: „Wer ist dabei besser geeignet als ein Mann aus der Praxis?“ Er habe 2010 das erste Primärversorgungszentrum in Österreich eröffnet und sei es gewohnt, „hineinzuhören und den Punkt, an dem es krankt, herauszufinden“. Genau das seien die Stärken, die man nun brauche, um die Pandemie in den Griff zu bekommen.

Mückstein selbst präsentierte sich als „Hausarzt in Wien“ und Partner im Primärversorgungszentrum. Zwölf Jahre lang sei er auch in der Ärztekammer in unterschiedlichen Funktionen tätig gewesen, zuständig für neue Hausarztmodelle. Im November und Dezember 2020 habe er bei den Regierungsverhandlungen die Kapitel Gesundheit und Soziales mitverhandelt, weshalb er hier einen Einblick habe. Auch die Herausforderungen im täglichen Alltag seien ihm nicht fremd, verwies er auf Homeoffice und Homeschooling sowie auf viele in seiner Behandlung stehende Patienten mit Kollateralschäden.

Mückstein: „Habe großen Respekt vor der Aufgabe“

Am Montag sei er von Kogler gefragt worden, ob er als Gesundheitsminister zur Verfügung stünde. Er habe sich das gut überlegt: „Ich will mithelfen, dass wir die Krise so gut wie möglich zu bewältigen. Ich habe großen Respekt vor der Aufgabe, da können Sie sich sicher sein.“

Und auch noch etwas sei sicher: Sollten Intensivstationen, wie derzeit in Wien, an ihre Belastungsgrenzen gelangen, „dann bin ich für einen Lockdown“. Dieser sei nämlich die „einzige Möglichkeit" hier gegen die hohen Infektionszahlen zu steuern. „Ich werde unpopuläre Entscheidungen treffen, wenn es nötig ist, weil ich mich als Gesundheitsminister und Arzt dazu verpflichtet fühle“, kündigte er an.

All jene, denen sich die Möglichkeit biete, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, bat er, diese Chance wahrzunehmen. Die Impfung sei der Kern in der Pandemiebekämpfung, betonte er. Und er versicherte: Er werde keine Versprechungen machen oder „Luftschlösser bauen“. Bis alle, die ein Vakzin wollen, eines bekommen werden, werde es dauern.

Abgesehen von der Impfstoffbeschaffung gebe es noch viele andere Themen, verwies er etwa auf den Pflegebereich. „Wir leben im besten Gesundheitssystem der Welt“, sagte der Mediziner. Dieses sei durch die Pandemie einem „Realitycheck unterzogen“ worden. Nun gelte es, daraus zu lernen. Eine Lehre daraus, die sich schon jetzt mit Sicherheit sagen lasse, laute dabei: Nur gemeinsam könne man die Pandemie bekämpfen, betonte er, um sich abschließend bei seinem Amtsvorgänger, Rudolf Anschober, für dessen Einsatz zu bedanken: „Ich fange jetzt an, eine Ahnung zu bekommen, welche Verantwortung auf deinen Schultern gelegen ist.“