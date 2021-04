Met-Gala wird im Herbst nachgeholt

Amerikanische Mode wird im Mittelpunkt der starbesetzen Benefiz-Gala stehen.

Die Met-Gala, auch als Oscars der Mode bekannt, fielen im vergangenen Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie komplett aus. Für dieses Jahr gibt es gute Nachrichten: Wie "Vogue", das Magazin, das die Gala ausrichtet, bestätigt, findet der Benefizabend, an dem finanzielle Mittel für das Costume Institute des Metropolitan Museum of Art gesammelt werden, am 13. September statt.

Tatsächlich soll es sich um ein reales und nicht rein virtuelles Event handeln, aufgrund der Corona-Richtlinien soll es aber eine "etwas kleinere Feier" werden, heißt es. Terminlich dürfte die Gala übrigens mit der New York Fashion Week zusammenfallen.

2022 soll die Gala, die vor allem aufgrund der Red-Carpet-Auftritte der Stars, Models und Designer beliebt ist, wieder ganz normal stattfinden. Die beiden Events sollen zusammengehören, da sie auch eine zweiteilige Ausstellung zu amerikanischer Mode eröffnen. Im September wird die Gala und die Ausstellung unter dem Titel "In America: A Lexicon of Fashion" stehen, im Mai 2022 unter "In America: An Anthology of Fashion“ stehen.

Amerikanische Mode im Fokus

„Wir wollten sehr bewusst, dass dies eine Feier der amerikanischen Modegemeinschaft wird, die während der Pandemie so sehr gelitten hat", meint Andrew Bolton, der Kurator des Costume Institue im Met Museum.

Man wolle mit den Ausstellungen die amerikanische Mode neu bewerten, heißt es weiter. Traditionellerweise werden diese vor allem mit Sportbekleidung und Funktionalität verbunden, während es in der europäischen Mode mehr um Emotionen gehe. Das sei aber längst überholt, so Bolton: „Ich denke, die amerikanische Mode erlebt eine Renaissance, wobei junge amerikanische Designer an der Spitze der Diskussionen über Vielfalt, Inklusion, Nachhaltigkeit und bewusste Kreativität stehen. Ich finde es unglaublich aufregend. “

(chrile)