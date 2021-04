Positiver Effekt von Asthma-Wirkstoff schon länger bekannt

Der Wirkstoff Budesonid in Asthmasprays verhindert laut einer Studie schwere Covid-Verläufe. In Österreich ist das Präparat schon länger im Einsatz.

Ein Asthmaspray als „Game Changer“ im Kampf gegen Covid? Eine Studie der Universität Oxford sorgt derzeit für Aufsehen. Laut den Forschungsergebnissen soll der Asthmaspray-Wirkstoff Budesonid die Wahrscheinlichkeit von schweren Verläufen um 90 Prozent reduzieren.

Neu ist die Erkenntnis allerdings nicht. Schon im Februar berichtete die „Presse“ von der Studie und der Wirksamkeit von Budesonid. Auch in österreichischen Spitälern und von manchen Ärzten wird der Wirkstoff bereits angewendet.

So etwa von der Ärztin Lisa-Maria Kellermayr, die auf Twitter von ihren Erfolgen mit dem Präparat erzählt. Die Ärztin behandelte im Rahmen des Hausärztlichen Notdienstes nach eigenen Angaben tausende Covid-Patienten. „Relativ rasch zeigte sich, dass PatientInnen von der Substanz Budenosid deutlich profitieren. Patienten, die wir recht frühzeitig damit behandelt haben wurden rasch besser und wurden kaum spitalspflichtig“, schreibt sie. „Patienten die mit anderen Substanzen anbehandelt waren – auch Asthmasprays! – hatten oftmals schwierigere Verläufe. Das ist einfach extrem aufgefallen."

Kellermayr fügte hinzu, dass bis dahin keine Studien oder Empfehlungen von Fachgesellschaften vorlagen, sie aber „mit eigenen Augen gesehen habe, wie sehr dieses Medikament hilft.“ Sie forderte das Gesundheitsministerium auf, die bereits vorhandenen Gesundheitsdaten zu nutzen, um damit weiterzuforschen. „Das Wissen haben wir seit einem halben Jahr, die Daten sind da, wir müssten sie einfach nur weiterforschen“. Zugleich kritisierte sie die geringe Anzahl an Studienteilnehmern bei der Oxford-Studie.

Vielversprechende Studie mit Einschränkungen

An der Studie, die im „The Lancet“ veröffentlicht wurde, nahmen knapp 150 Covid-Erkrankte teil. Dabei wurde Budesonid sieben Tage lang genommen, bei zwei Inhalationen pro Tag. Das Ergebnis: Die Gabe von Budenosid senkte das Risiko eines stationären Spitalsaufenthalts deutlich ab. Die Ergebnisse seien vielversprechend - mit Einschränkungen, sagte Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler Klinikum Linz „Ö1"-Mittagsjournal am Montag. Etwa beim Alter: In der Studie war das Durchschnittsalter 45 - in diesem Alter würden selten schwere Covid-19-Verläufe beobachtet, sagte Lamprecht. "Dort kommen sie zwar auch vor, aber nicht so häufig wie bei älteren Menschen oder Menschen mit anderen Grunderkrankungen."

Die Studienautoren weisen darauf hin, dass die Ergebnisse der Untersuchung mit relativ wenigen Patienten in einer breiter angelegten Studie bestätigt werden müssen. Man brauche "dringend" eine große Phase-III Studie mit etwa 1.000 Patienten, meinte dazu der Leiter des Zentrums für klinische Studien des Universitätsklinikums Jena, Frank M. Brunkhorst, gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.

Ärztekammer fordert Einsatz

Auch die Lungenfachärztin Judith Löffler-Ragg von der Medizinischen Universität Innsbruck bestätigte, dass das Mittel in Österreich bereits zum Einsatz komme, allerdings erst bei starken Beschwerden wie krampfartigem Husten: "In Einzelfällen ist es bereits im klinischen Einsatz. Und zwar ist das ein inhalatives Cortison, das anti-entzündlich wirkt", berichtete Löffler-Ragg im "Ö1 Mittagsjournal" am Montag. In der Oxford-Studie wurde Budenosid wesentlich früher verabreicht.

Die Ärztekammer forderte am Montag vom Gesundheitsministerium, den Einsatz des Wirkstoffs Budesonid gegen Covid-19 "tatkräftig zu unterstützen“, sagte Johannes Steinhart, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer. "Wir müssen jede Möglichkeit nutzen, um Tote, Erkrankungen und Long-Covid-Fälle zu minimieren, bis wir endlich durchimpfen können. Das wird ja bekanntlich leider noch dauern, da wir einen gravierenden Impfstoffmangel haben", sagte Steinhart. "Das Ministerium sollte sich bei Budesonid um die Unterstützung von entsprechenden Folgestudien, internationale Vernetzung und standardisierte Therapieoptionen kümmern", forderte Steinhart.

