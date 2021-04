Sehnsuchtsort Normalität?

Gewöhnliche Leute sind wichtig für die Stabilisierung und den Bestand jeder Gemeinschaft. Aber für ihre Weiterentwicklung werden auch in Zukunft Außenseiter, Aus-der-Reihe-Tänzer und Gegen-den-Strom-Schwimmer entscheidend sein.

Sind Sie normal? Wenn Sie heterosexuell sind, sind Sie in Bezug auf die sexuelle Orientierung normal. Normal in dem Sinn, dass Sie sich mit dieser Einstellung darauf berufen können, einer Mehrheit anzugehören. Wenn Sie allerdings der Meinung sind, dass Heterosexualität eine Norm darstellt, die anderen sexuellen Orientierungen überlegen ist, schaut die Sache anders aus. Das ist dann das andere „Normal“. Es kommt also darauf an, ob die Norm einfach nur eine statistische Größe ist, die beschreibt, dass Individuen in Bezug auf ein bestimmtes Merkmal besonders häufig vertreten sind. Oder ob die Norm einen wünschenswerten, überlegenen Zustand definiert und Abweichungen als minderwertig oder krank zu bezeichnen sind. In manchen Disziplinen, wie etwa in der Medizin, ist eine solche Wertung meist sinnvoll.