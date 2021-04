Adi Hütter: Über Sinn und Unsinn eines Wechsels

Der Vorarlberger, 51, möchte mit Mönchengladbach in der kommenden Saison lieber höher fliegen als mit Frankfurt eventuell tief zu fallen.

Am Ende waren Eintracht Frankfurt die Hände gebunden. Für die festgeschriebene Ablösesumme von 7,5 Millionen Euro verlässt Adi Hütter die Hessen mit Saisonende und folgt Marco Rose in Mönchengladbach nach. Eine Ausstiegsklausel in Hütters Vertrag hatte diesen Coup – der Vorarlberger ist nun der teuerste Trainer der Bundesligageschichte – möglich gemacht. Und dennoch wird der Wechsel des 51-Jährigen von vielen Beobachtern stirnrunzelnd hinterfragt.