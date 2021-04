Der Schulfreund des US-Außenministers und seine Iran-Mission

US-Sonderbotschafter Robert Malley soll in Wien „seinen“ Atomdeal wiederbeleben. Doch der Iran provoziert und reichert Uran auf 60 Prozent an.

Die Innenstadt und das Hotel Imperial, die alte und neue Operationsbasis, kennt Robert Malley inzwischen ganz gut. In Wien verbrachte der Nahost-Experte als Chefberater des US-Außenministers John Kerry in den Jahren 2014 und 2015 die entscheidenden Verhandlungswochen für den Atomdeal mit dem Iran. Vergangene Woche kehrte der 57-Jährige als Sonderbotschafter der Biden-Regierung nach Österreich zurück, um das Atomabkommen mit dem Regime in Teheran zu retten und vielleicht sogar nachzuschärfen.