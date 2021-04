Minneapolis: Eine Stadt steht an der Kippe

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Ein Demonstrant am Montag vor der Polizeistation in Brooklyn Center, einem Vorort von Minneapolis. Vor ihm: Beamte der Landespolizei in Kampfmontur • APA/AFP/KEREM YUCEL

Der Mordprozess im Fall George Floyd läuft – da stirbt in Minneapolis wieder ein Afroamerikaner in den Händen der Polizei. Die Straßen der Stadt sind wieder voll mit Demonstranten. Und die Augen des Landes gerichtet auf die aufwühlende Aufarbeitung vor Gericht.

Wien/Minneapolis. Es ist nach 19 Uhr am Montagabend, da versammeln sich wieder Hunderte Demonstranten vor einer Polizeiwache von Brooklyn Central, einem Vorort von Minneapolis – verbotenerweise, eigentlich gilt eine Ausgangssperre. Journalisten aus dem ganzen Land sind da, um ihnen zuzuschauen. Und alle haben das Gefühl, sich nicht atmen zu trauen, so groß ist die Anspannung.



Denn in Minneapolis ist wieder ein afroamerikanischer Mann bei einem Aufeinandertreffen mit der Polizei gestorben. Am Sonntagnachmittag hatten Polizisten den 20 Jahre alten Daunte Wright bei einer Verkehrskontrolle angehalten, Registrierungstafeln an dem Auto seien abgelaufen. Wright ruft seine Mutter an, sagt, die Polizei habe ihn wegen baumelnder Duftbäume am Rückspiegel angehalten. Seine Freundin sitzt neben ihm im Auto.