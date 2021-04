Die Maske fällt nicht weit

Dagmar Grimus-Leitgeb und Nina Bernegger haben sich durch Zufall getroffen und eine sichere Maskenhalterung für Kinder entwickelt.

Die Bänder der FFP2-Maske umschlingen ihr Handgelenk. Für die paar Minuten, in denen sie sie nicht braucht, zahlt es sich kaum aus, sie richtig zu verstauen. Dann aber streift die Maske beim Vorbeigehen an Wänden oder Mistkübeln – und schon möchte sie sie nicht mehr aufsetzen.



„Ich bin eine Bakterienphobikerin“,sagtDagmar Grimus-Leitgeb und lacht. Der Unternehmerin und Mutter von zwei Söhnen ist das Maskenherumtragen zu unhygienisch: Die Brösel, die der Sohn in der Handtasche hinterlassen hat, der Haustürschlüssel, der sich an den Bändern verhängt, und die am Handy haftenden Bakterien hätten auf der Schutzmaske einfach nichts zu suchen. „Im September habe ich mir einen alten Festivalpass von meinem Mann geschnappt und meine Maske an das Lanyard gehängt“, erzählt Grimus-Leitgeb.