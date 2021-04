Neymars Pech und Bayerns Drama

PSG-Star Neymar traf binnen fünf Minuten dreimal die Stange, Bayern spielte, siegte mit 1:0 und schied mit dem Gesamtscore von 3:3 aus. Chelsea unterlag Porto mit 0:1, steht aber wie Paris im Semifinale.

Paris. Neuauflagen von Finalspielen sind immer etwas Besonderes. Sie transportieren Emotionen, Erinnerungen, Hoffnungen – und mitunter großartigen Fußball. War schon das erste Viertelfinal-Duell der Bayern mit Paris ein Genuss, sollte das Rückspiel endgültig alle Klischees sprengen. Dramen, höchste Kunst, Chancen – und das Los des besseren Teams. Diesmal sollte Paris SG gegen Bayern trotz des 0:1 die Oberhand behalten.

Balleroberung durch Neymar, hohes Tempo, schnelle Pässe auf Mbappé: es begann in Paris so, wie es in München (2:3) aufgehört hatte. Alaba, im zentralen defensiven Mittelfeld, hatte Mühe, Angriffe zu kontrollieren. Paris suchte sein Glück mit tiefen Pässen hinter die Viererkette – und hohem Pressing.

Die Topchancen der ersten Hälfte vergab alle Neymar (28., 34./Stange, 37./Latte, 39./Stange), und die Bayern hatten in Wahrheit keine. Dreimal Aluminum, kein Tor – und die logische Folge? Ein Alaba-Schuss von PSG-Keeper Navas wurde nicht zu weit weggeschlagen, Choupo-Moting (42.) köpfte locker zum 1:0 ein.

Paris erinnerte sich ab dann an kapitale Flops 2017 und 2019, als Hinspiel-Triumphe in der Champions League noch verspielt wurden. Die Bayern kickten unbekümmert weiter, die bessere Mannschaft begann zu zweifeln; und zu verteidigen. Als Neymar (49.) Zentimeter auf den Ball vor dem leeren Tor fehlten, wollte der Brasilianer schon aus der Haut fahren. Zumindest verlor der Star getrost ein Büschel Haare, als er selbst daran riss. Bayern lief, spielte und wenn Mbappé einmal sprintet, um einen Eckball zu verhindern, ist zur Lage eigentlich alles schon gesagt.

Absurd wurde es dann, als ein Mbappé-Tor (78.) wegen Millimetern im Abseits nicht zählte. Sprint, Schuss, alles vergebens, weil der Stürmer bei der Ballannahme eine Nuance zu weit vorne war. Aber ob Müller (80., 85) oder Sané (82.) – das zum Halbfinal-Einzug benötige zweite Tor gelang nicht. Paris hatte seine Finalrevanche, der Titelverteidiger war ausgeschieden.

Im Halbfinale wartet der Sieger aus der Partie manchester City gegen Dortmund (Hinspiel 2:1).

Tuchel mit Chelsea im Halbfinale

Thomas Tuchel hat den FC Chelsea erstmals seit 2014 wieder ins Halbfinale der Champions League geführt. Dem Spitzenclub aus der Premier League reichte ein 0:1 im Rückspiel gegen den FC Porto.

Im Halbfinale der Königsklasse geht es nun gegen den Sieger des Duells zwischen Liga-Konkurrent FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp und Real Madrid um Nationalspieler Toni Kroos. Tuchel hat also weiterhin die Chance auf zwei Titel in seiner ersten Saison in England. Im FA Cup geht es am Samstag im Halbfinale gegen Manchester City.