USA entgehen jährlich mindestens eine Billion Dollar an Steuern

Mindestens eine Billion Dollar an Steuergeldern entgehen den USA jährlich nach offiziellen Angaben. Die Kluft zwischen den zu zahlenden Steuern und den Steuereinnahmen sei in den vergangenen Jahren gewachsen, sagte der Chef der Bundessteuerbehörde IRS, Charles Retting, am Dienstag im Finanzausschuss des Senats. Außerdem seien neue Bereiche wie der Handel mit Digitalwährungen entstanden, von denen keine Abgaben eingezogen würden.

Würde man diese neuen Quellen einbeziehen, könnten mindestens eine Billion Dollar an Steuern mehr eingenommen werden. Retting forderte, seine Behörde finanziell besser auszustatten, um nach Steuersündern zu fahnden. Der Internal Revenue Service (IRS) ist die Bundessteuerbehörde der Vereinigten Staaten und ist dem Finanzministerium unterstellt.

(APA/Reuters)