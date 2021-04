Burgenland beendet Lockdown am Montag

(c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER)

Das Burgenland schließt sich Wien und Niederösterreich nicht an, Handel und Schulen öffnen wieder.

„Wir haben uns die Entscheidung sicherlich nicht leicht gemacht“, erklärte Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Mittwoch. Und diese Entscheidung lautet: Schulen und Handel im Bundesland öffnen am Montag wieder. Damit schließt sich das Burgenland Wien und Niederösterreich nicht an, die den „harten“ Lockdown bis 2. Mai verlängert hatten.

Die Infektionszahlen im Burgenland würden „massiv zurückgehen“, begründete Doskozil den Schritt. Der Rücklauf übertrage sich zeitverzögert in die Spitäler, auf den normalen Stationen zeige sich bereits ein leichter Rückgang: „Das wird dann noch eine Spur zeitverzögert auch auf den Intensivstationen einschlagen."

„Perspektive für die Bevölkerung"

„Wir wollen der Bevölkerung eine Perspektive bieten", betonte der Landeshauptmann. Man müsse gemeinsam mit der Bevölkerung lernen, mit dieser Pandemie umzugehen. Dazu gehörten Testen, Maskentragen, und auf seine Mitmenschen Rücksicht zu nehmen. Es sei ein Fehler, die Situation immer nur nach dem Motto „entweder öffnen oder schließen“ zu beurteilen.

Das Burgenland will nun verstärkt auf Tests setzen: Schüler sollen drei Mal und Lehrer zwei Mal pro Woche getestet werden. In Betrieben soll in Absprache mit der Wirtschaftskammer auf freiwilliger Basis zwei Mal pro Woche getestet werden.