Neues „Schlachtfeld“ für die Kunst

Finanziert wird der neue Wiener Kunstraum von einer ungarischen Stiftung von Zoltan Aczél und Alex Zach. Geleitet wird er von Kasia Matt-Uszynska.

Zwei strenge Käfige stehen im Raum, gerade hoch genug, damit ein Mensch darin stehen kann. Geschweißt aus alten Eisengittern, wie sie in Polen früher für Zäune benutzt wurden, formen sie bedrohlich wirkende Miniaturkirchen. Daniel Rycharski schafft damit ein starkes Bild für Intoleranz, für eine homophobe katholische Kirche, wie er sie in Polen erlebe, eine innerlich leere, „eiserne Institution“, erklärt Kasia Matt-Uszynska. Sie ist Kuratorin dieser Eröffnungsausstellung und künstlerische Leiterin des neuen Kahan Art Space Vienna, eines ambitionierten Projektes in der Großen Sperlgasse nahe des Augarten.